Biden, e siderúrgicas, dizem que U.S. Steel continuará americana após venda para Nippon Steel

A U.S. Steel Corp concordou em ser comprada pela Nippon Steel por 14,9 bilhões de dólares, mas o acordo foi descrito como sob ameaça desde que o presidente democrata anunciou sua oposição à negociação no mês passado.

"A parceria entre a U.S. Steel e a Nippon Steel é a combinação certa para garantir que a U.S. Steel continue sendo uma empresa norte-americana icônica para as próximas gerações", disseram as siderúrgicas em um comunicado conjunto.

"Seu nome icônico permanecerá inalterado e seus produtos continuarão a ser extraídos, derretidos e fabricados nos Estados Unidos", disse o comunicado, acrescentando que os empregos e as fábricas serão protegidos.

A parceria também fortaleceria a resistência da indústria siderúrgica dos EUA contra as ameaças da China e apoiaria a aliança "crucial" entre os EUA e o Japão, disseram as empresas.

Uma autoridade sênior não quis dizer se Biden usaria as alavancas do governo para impedir a concretização do acordo.