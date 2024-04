Bostic, do Fed, diz que não está com "pressa louca" para cortar juros

O Fed tem mantido a taxa de juros na faixa entre 5,25% e 5,50% desde julho passado. Mais cedo neste ano muitas autoridades do banco central acharam que a inflação estava caindo com a rapidez suficiente para permitir vários cortes de juros até o final de 2024. Mas leituras mais fortes do que o esperado de inflação até agora mudaram esse cenário.

Bostic está na vanguarda dessa mudança, projetando apenas um corte na taxa de juros no quarto trimestre, e neste mês chegou a sugerir que o Fed pode acabar não cortando a taxa básica este ano.

"Vou observar o mercado de trabalho para garantir que continuemos a criar empregos" e que os salários continuem a subir mais rápido do que a inflação, disse ele.

"Se conseguirmos manter essas coisas, e a inflação der sinais de que está se movendo para essa meta, ficarei feliz em permanecer onde estamos" em relação à taxa de juros.

