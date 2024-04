Dólar ronda estabilidade frente ao real com melhora externa após turbulências

Na véspera, o dólar fechou o dia cotado a 5,2445 reais na venda, em baixa de 0,46%, interrompendo sequência de cinco sessões consecutivas de ganhos, que havia sido alimentada principalmente por novos adiamentos das apostas sobre quando o Federal Reserve cortará os juros.

Economistas da Genial Investimentos citaram "sinais de possível estabilização dos mercados após a turbulência no início da semana", em meio a nova alta dos futuros acionários de Wall Street e moderação do índice do dólar, embora a moeda norte-americana seguisse perto de picos recentes.

Dados desta quinta-feira mostraram que o número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego ficou estável em níveis baixos na semana passada, apontando para a continuidade da força do mercado de trabalho.

No entanto, alguns participantes avaliaram que os dados não pesam muito no sentimento do mercado porque a resiliência da economia norte-americana e a provável necessidade de juros altos por mais tempo já foram precificadas nos últimos dias.

Colaborando para a recuperação do sentimento global, não há sinais claros, pelo menos até o momento, de uma retaliação direta de Israel contra o Irã após ataques do último final de semana, em meio a pressão global para que não haja escalada desastrosa do conflito no Oriente Médio.

"No médio prazo, com a dissipação de alguns choques, como uma redução do impasse no Oriente Médio, a maior clareza da economia dos EUA e entendimento melhor sobre a evolução das contas públicas, a tendência é que o dólar... fique em um patamar um pouco mais baixo", avaliou Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research