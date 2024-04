Ibovespa fecha estável após renovar mínima do ano com inflação dos EUA no radar

"O risco fiscal brasileiro segue sendo o foco dos assessores, mas preocupação com macro global ganhou relevância", afirmaram estrategistas da XP em relatório a clientes.

O Ibovespa caiu 0,71% em março, e acumulava até esta quinta-feira declínio de 3% em abril.

DESTAQUES

- VALE ON fechou com alta de 0,37%, a 62,34 reais, abaixo da máxima da sessão, quando o papel chegou a tocar os 62,72 reais, em meio a novo avanço dos futuros do minério de ferro. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrou as negociações diurnas com alta de 3,07%, a 874 iuanes (120,75 dólares) a tonelada.

- PETROBRAS PN subiu 0,18%, a 39,85 reais, e PETROBRAS ON caiu 0,24%, a 41,05 reais, refletindo a volatilidade nos preços do petróleo no mercado internacional, onde o barril do petróleo Brent encerrou em queda de 0,21%. Na sexta-feira, o conselho de administração da estatal deve se reunir, mas a questão sobre o pagamento de dividendos extraordinários não estará na pauta, disse o presidente-executivo, Jean Paul Prates, a jornalistas nesta quinta-feira.

- TOTVS ON valorizou-se 2,47%, a 27,76 reais, entre as maiores altas percentuais do Ibovespa. Analistas da Ativa Research atribuíram o movimento a um "sell side" mais otimista com relação ao desempenho da empresa de tecnologia.