Minério de ferro amplia ganhos com expectativas de aumento da demanda da China

O minério de ferro de referência de maio na Bolsa de Cingapura subia 0,52%, a 116,45 dólares a tonelada, o maior valor desde 8 de março, após um aumento de mais de 5% no dia anterior.

"O que impulsionou essa rodada de alta de preços foi a desestocagem mais rápida do que o esperado de produtos de aço para construção... e isso também elevou as expectativas de retomada da produção e reposição de matérias-primas entre as siderúrgicas", disseram analistas da Jinrui Futures em nota.

"A demanda por aço aumentará ainda mais com o ritmo acelerado da emissão de títulos especiais e com o progresso da atualização de equipamentos no segundo trimestre."

Algumas usinas começaram a estocar cargas para atender às necessidades de consumo durante o feriado do Dia do Trabalho que se aproxima.

Os volumes de transações de cargas de minério de ferro nos portos pesquisados pela Mysteel subiram 24,6% em relação à terça-feira, para 1,15 milhão de toneladas na quarta-feira, mostraram dados da consultoria.

Notícias de que o planejador estatal da China disse que promoveria todos os novos projetos financiados por dívidas para iniciar a construção até o final de junho também apoiaram os preços.