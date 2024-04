Raízen investirá US$600 mi na renovação de refinaria na Argentina

(Reuters) - Executivos da Raízen disseram na quarta-feira à Argentina que a empresa investirá 600 milhões de dólares nos próximos quatro anos para modernizar sua refinaria no país, informou o Ministério das Relações Exteriores argentino.

A alta cúpula da Raízen se reuniu na quarta-feira com a ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, no Brasil, e disse que a empresa estava interessada em aumentar a participação da Argentina e do Brasil no mercado mundial de biocombustíveis, de acordo com uma declaração do Ministério das Relações Exteriores da Argentina.

(Reportagem de Kylie Madry)