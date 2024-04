Transpetro prevê lançar edital para 4 navios até maio, diz CEO

A indústria sofreu o impacto da operação Lava Jato, já que alguns estaleiros foram envolvidos no escândalo de corrupção. Posteriormente, em governos anteriores houve redução no apoio governamental.

"A indústria naval é bandeira do presidente Lula desde 2003; não é de agora... A gente construiu muita coisa no primeiro e no segundo governo", afirmou Bacci à Reuters, pontuando que posteriormente "acabaram com nossa indústria naval e agora vamos retomar".

Nesta quinta-feira, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse em evento do Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP) que tem levado ideias ao governo para estimular o setor naval. Ele afirmou que um novo programa governamental de incentivo à indústria, mais amplo e sofisticado, deve ser lançado até o fim do primeiro semestre.

A estatal planeja contratar 38 embarcações de apoio marítimo ao longo dos próximos anos, uma carteira de 2,5 bilhões de dólares em investimentos e potencial de geração de 28 mil empregos diretos.

Neste ano, devem ser lançados editais para 31 embarcações e as demais em 2025.

