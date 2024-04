Vendas de moradias usadas nos EUA caem em março, e preço médio aumenta

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de moradias usadas nos Estados Uniodos caíram em março, já que as taxas de juros mais altas e os preços das casas afastaram os compradores do mercado.

As vendas de casas caíram 4,3% no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 4,19 milhões de unidades, informou a Associação Nacional de Corretores de Imóveis nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam que as revendas de casas cairiam para uma taxa de 4,20 milhões de unidades.

As vendas caíram no Sul, densamente povoado, no Meio-Oeste, que é considerado a região mais acessível, e no Oeste. Elas aumentaram no Nordeste pela primeira vez desde novembro. As revendas de casas, que representam uma grande parte das vendas de moradias nos EUA, caíram 3,7% em março em uma base anual.