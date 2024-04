Ações de China e Hong Kong terminam em baixa por tensões no Oriente Médio

XANGAI (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong caíram nesta sexta-feira, acompanhando seus pares regionais, pressionadas por relatos de um ataque israelense contra o Irã que provocou o aumento das apostas em ativos seguros.

Os últimos acontecimentos geraram preocupações sobre a ampliação da guerra entre Israel e Hamas em Gaza para incluir outros países do Oriente Médio, fazendo com que os investidores corressem para buscar ativos típicos seguros.

As primeiras notícias dos EUA no final de quinta-feira diziam que Israel lançou mísseis contra o Irã em retaliação a um ataque em 13 de abril contra Israel, em resposta a um suposto ataque israelense que matou líderes militares iranianos em 1º de abril. Nesta sexta-feira, autoridades iranianas disseram à Reuters que não houve ataque com mísseis.