Campos Neto diz que BC precisa de tempo para entender reprecificação de ativos e efeitos na política monetária

Por Fabricio de Castro

(Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, avaliou na noite desta sexta-feira que, embora a reprecificação recente no mercado brasileiro se deva principalmente ao cenário externo, parte deste movimento está ligado à mudança da meta fiscal do governo e a autarquia precisa de tempo para entender os efeitos disso em sua função de reação.

Desde a semana passada as taxas futuras de juros vêm subindo no Brasil, assim como o dólar, na esteira da percepção, expressa também na curva de juros norte-americana, de que o Federal Reserve adiará o início do processo de cortes de juros.