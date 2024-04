Fundador de empresa dona da Claro fala em investir R$ 40 bilhões no Brasil

O magnata mexicano Carlos Slim, fundador e controlador do Grupo América Móvil (AMX), dono da Claro, afirmou nesta sexta-feira (19) que avalia investir mais de R$ 40 bilhões no Brasil nos próximos quatro ou cinco anos.

Slim disse ainda, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, que os investimentos serão destinados à tecnologia 5G e à rede de fibra, que precisa ser "mais ampla".

"Nos últimos cinco anos, investimos mais de R$ 50 bilhões. Agora estamos pensando acima de R$ 40 bilhões nos próximos quatro ou cinco anos", disse o empresário a jornalistas.