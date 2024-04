Ibovespa sobe em dia de vencimento de opções sobre ações; Petz dispara

- PETZ ON disparava 35,43%, a 4,74 reais, após saltar mais de 40% mais cedo, com anúncio de que acertou um memorando de entendimento não vinculante junto com a Cobasi para combinarem seus negócios. As duas empresas estão entre as maiores companhias do setor de produtos e serviços para animais de estimação no Brasil.

- VALE ON operava com variação negativa de 0,03%, a 62,32 reais, conforme os futuros do minério de ferro voltaram a recuar na Ásia, com o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrando as negociações do dia com queda de 0,34%, a 871 iuanes (120,30 dólares) a tonelada. Em Cingapura, o vencimento de referência caiu 0,12%, a 116,7 dólares a tonelada.

- PETROBRAS PN subia 0,7%, a 40,13 reais, em meio à volatilidade dos preços do petróleo no exterior, após tensões no Oriente Médio durante a madrugada elevarem o petróleo em mais de 3 dólares. O contrato de Brent operava próximo da estabilidade, com acréscimo de 0,08%, a 87,18 dólares o barril. PETROBRAS ON avançava 1,05%, a 41,48 reais.

- ITAÚ UNIBANCO PN mostrava estabilidade, a 31,75 reais, enquanto BRADESCO PN cedia 0,29%, a 13,73 reais.

- OI ON e OI PN, que não estão no Ibovespa, subiam 1,41% e 1,57%, respectivamente, após credores aprovarem plano de recuperação judicial da companhia, o segundo processo consecutivo enfrentado pela Oi desde que um primeiro pedido foi feito em 2016.

Para ver as maiores baixas do Ibovespa, clique em