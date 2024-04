Minério de ferro recua, mas fecha semana com ganhos após melhora da demanda na China

Por Amy Lv e Andrew Hayley

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro recuaram nesta sexta-feira, mas caminhavam para fechar uma segunda semana consecutiva de ganhos em razão da melhora da demanda na China, principal mercado consumidor do minério.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 0,34%, a 871 iuanes (120,30 dólares) a tonelada. No entanto, o contrato deve fechar a semana com um aumento de 5,3%.