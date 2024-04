Moraes diz que Justiça está acostumada a combater "mercantilistas estrangeiros" que tratam Brasil como colônia

RIO DE JANEIRO (Reuters) -O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes disse nesta sexta-feira que a Justiça brasileira está acostumada a combater "mercantilistas estrangeiros" que tratam o Brasil como colônia, e criticou o que descreveu como a união de irresponsáveis ligados às redes sociais com políticos brasileiros extremistas para atacar a democracia do país.

“O Poder Judiciário brasileiro, a Justiça Eleitoral brasileira estão acostumados a combater mercantilistas estrangeiros que tratam o Brasil como colônia“, disse Moraes em discurso durante cerimônia do lançamento da pedra fundamental do Museu da Democracia, no Rio de Janeiro.

As declarações do ministro do STF ocorrem em meio aos atritos entre ele e o bilionário Elon Musk, dono da rede social X. Os dois entraram em rota de colisão após Musk fazer uma série de críticas ao magistrado na rede social, acusando-o de censura e ameaçando não respeitar decisões judiciais sobre bloqueios de contas na plataforma.