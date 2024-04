Nasdaq e S&P 500 caem pressionados por Netflix e ações de chips; American Express impulsiona Dow Jones

Mas o Dow Jones subiu, graças, em parte, a uma alta na American Express, depois que a empresa de pagamentos divulgou um lucro no primeiro trimestre acima das expectativas.

As ações têm enfrentado dificuldades recentemente, após um embalo de cinco meses iniciado em novembro, em parte devido às expectativas de que o Fed iria provavelmente reduzir as taxas de juro na primeira metade do ano.

Mas uma série recente de dados sobre a inflação mais fortes do que o esperado, fortes dados sobre o mercado de trabalho, tensões geopolíticas no Médio Oriente que provocaram um aumento dos preços do petróleo e comentários de autoridades do Fed, incluindo o chair Jerome Powell, levaram os participantes no mercado a reduzir as apostas sobre os cortes das taxas do banco central.

"Vimos que as expectativas de corte na taxa básica continuam a sair do mercado, e isso deve continuar, porque não há nada nos dados que indique que eles devam cortar", disse Mike Dickson, chefe de pesquisa e estratégias quantitativas da Horizon Investments.

O Dow Jones subiu 0,56%, para 37.986,40 pontos. O S&P 500 perdeu 0,88%, para 4.967,23 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq perdeu 2,05%, para 15.282,01 pontos.

Na semana, o S&P 500 caiu 3,05%, o Nasdaq caiu 5,52% e o Dow Jones teve variação positiva de 0,01%. O S&P sofreu sua maior queda semanal desde março de 2023 e o Nasdaq a maior desde a semana de 31 de outubro de 2022.