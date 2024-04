Núcleo da inflação do Japão desacelera em março, iene fraco complica ação do BC

Por Satoshi Sugiyama e Makiko Yamazaki

TÓQUIO (Reuters) - O núcleo da inflação do Japão desacelerou em março e um índice que mede as tendências de preços foi abaixo de 3% pela primeira vez em mais de um ano, mostraram dados nesta sexta-feira, com analistas dizendo que a fraqueza do iene pode complicar as deliberações de política monetária do banco central.

O núcleo do índice nacional de preços ao consumidor, que exclui itens de alimentos frescos mas inclui energia, aumentou 2,6% em março em relação ao ano anterior, em linha com as previsões do mercado.