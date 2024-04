Presidente do BCE diz inflação deve continuar a cair, mas que há riscos para ambos os lados

FRANKFURT (Reuters) - A inflação da zona do euro deve continuar a cair e o Banco Central Europeu poderá reduzir as taxas de juros se seus critérios de aumento de preços forem cumpridos, disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, nesta sexta-feira.

"Ao mesmo tempo, o Conselho do BCE não está se comprometendo previamente com uma determinada trajetória de juros", disse Lagarde, repetindo a orientação mais recente do banco.

"Os riscos para a perspectiva da inflação são para os dois lados", disse ela. "Os riscos de alta incluem o aumento das tensões geopolíticas, bem como um maior crescimento salarial e margens de lucro mais resilientes do que o previsto."