Safira eleva resultados em 2023 com mais energia vendida e geração distribuída

SÃO PAULO (Reuters) - A Safira Energia obteve um aumento de 26% de sua receita operacional líquida em 2023, alcançando 845,8 milhões de reais, com impulso do maior volume de energia comercializada no ano após expansão das atividades do grupo, sobretudo na geração distribuída.

Além do crescimento da receita, no ano passado o grupo teve crescimentos de 4,4% do lucro líquido, para 23,1 milhões de reais, e de 9,3% do patrimônio líquido, a 98,2 milhões de reais.

A companhia, que nasceu como uma comercializadora de energia para o mercado livre, passou a investir em diferentes soluções, mirando fornecimento de energia renovável tanto para empresas quanto pessoas físicas.