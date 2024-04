Viagens corporativas sobem, fortalecendo perspectivas para cias aéreas dos EUA

CHICAGO (Reuters) - As companhias aéreas dos Estados Unidos têm desfrutado de um ímpeto nas viagens nos últimos três anos, mas até este último trimestre, os viajantes corporativos estavam em grande parte ausentes.

Esses clientes agora estão de volta com toda força, impulsionando os lucros das companhias aéreas em um trimestre que normalmente é fraco em termos de resultados. As empresas do setor que até agora divulgaram resultados -- incluindo Delta, United e Alaska Air -- todas relataram uma forte recuperação nos voos com fins corporativos.

Na quinta-feira, a Alaska Air disse que o aumento dos gastos por empresas de tecnologia como Amazon.com e Microsoft no trimestre de março elevou a receita de viagens corporativas para níveis pré-pandemia.