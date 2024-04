Ministro vê "correção de rumo" na Petrobras; CEO destaca resultados

O governo federal também reconsiderou recomendação do CEO e de sua diretoria executiva de pagar 50% dos dividendos extraordinários possíveis de quase 44 bilhões de reais, tema pivô da "fritura" do executivo, após a Petrobras ter registrado seu segundo maior lucro líquido da história em 2023.

Após participar do evento, Silveira não respondeu uma pergunta de um jornalista sobre como está sua relação com o presidente da Petrobras.

Questionado sobre as notícias a respeito da recente ameaça de demissão de Prates, Silveira afirmou que "todo o cargo de confiança do presidente da República, inclusive o meu, deve estar sempre à disposição do presidente da República".

"Ele decide quem sai, quem entra. Então, portanto, sobre a permanência ou não de qualquer membro do governo, é de alçada única e exclusivamente do presidente Lula", disse o ministro, evitando tocar no nome de Prates.

Desde o início do governo, Silveira vem fazendo críticas públicas contra o CEO, incluindo com pressões para que a Petrobras invista mais em gás natural e acelere investimentos de interesse do governo, como o setor de fertilizantes, temas inclusive que já constam em planejamento estratégico da estatal.

Questionado ainda se a condução de Prates à frente da Petrobras é 100% convergente com o que Lula espera, o ministro afirmou ver uma "correção de rumo fundamental para o desenvolvimento nacional".