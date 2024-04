Ibovespa sobe apoiado em Petrobras com expectativa sobre dividendos extras

DESTAQUES

- PETROBRAS PN subiu 2,39%, a 41,5 reais, enquanto PETROBRAS ON avançou 2,43%, a 43,76 reais, apesar da queda nos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou com recuo de 0,33%, a 87 dólares. No radar, expectativas quanto ao pagamento de dividendos extras pela estatal. O presidente-executivo da companhia, Jean Paul Prates, disse nesta segunda-feira que a proposta de distribuição de 50% dos dividendos extraordinários do exercício de 2023 deve ser referendada na assembleia de acionistas da próxima quinta-feira.

- VALE ON teve recuo de 0,05%, a 63,33 reais, após queda nos preços futuros do minério de ferro. O contrato mais negociado na bolsa de Dalian (DCE) encerrou as negociações diurnas com queda de 0,06%, a 866,5 iuanes (119,63 dólares) a tonelada, após um aumento de mais de 5% na semana passada. A mineradora divulga na quarta-feira resultado do primeiro trimestre.

- PETZ ON saltou 11,25%, a 5,34 reais, ainda com o otimismo em relação à combinação com a Cobasi para formar a maior rede de varejo pet do Brasil.

- EMBRAER ON subiu 1,42%, a 31,36 reais, após a fabricante de aeronaves informar na sexta-feira que entregou 25 aeronaves no primeiro trimestre deste ano, um aumento de 67% em relação ao ano anterior, com sua carteira de pedidos firmes atingindo o maior nível em sete anos.

- ITAÚ UNIBANCO PN teve variação negativa de 0,06%, a 31,53 reais, e BRADESCO PN registrou queda de 0,44%, a 13,58 reais.