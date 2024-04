Petróleo cai conforme somem os temores de uma guerra mais ampla no Oriente Médio

Por Erwin Seba

HOUSTON (Reuters) - Os futuros do petróleo caíram nesta segunda-feira, uma vez que os operadores se concentraram nos fundamentos do mercado, vendo pouco risco no curto prazo de que o conflito no Oriente Médio impactasse a oferta.

Os futuros do petróleo Brent fechou a 87 dólares por barril, queda de 0,29 dólar, ou 0,33%. O petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos encerrou em queda de 0,29 dólar, ou 0,35%, a 82,85 dólares o barril.