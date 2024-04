Taxas de juros curtas caem em novo dia de ajustes em meio a fala de Campos Neto

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs de curto prazo fecharam a segunda-feira em baixa, dando continuidade ao movimento de ajuste da sessão anterior e após comentários do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reforçando a incerteza sobre a política monetária, enquanto as taxas de longo prazo terminaram em leve alta, em meio a preocupações com o equilíbrio fiscal.

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2025 estava em 10,305%, ante 10,353% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 10,51%, ante 10,543% do ajuste anterior.