Wall St abre em alta após liquidação e com redução de tensões no Oriente Médio

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta segunda-feira, após perdas acentuadas na sessão anterior, com a diminuição das tensões no Oriente Médio estimulando o apetite por risco enquanto os investidores aguardavam balanços do setor de tecnologia e dados de inflação.

O Dow Jones subia 0,34% na abertura, para 38.116,89 pontos. O S&P 500 ganhava 0,40%, a 4.987,33 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 0,75%, para 15.396,13 pontos.

(Reportagem de Shristi Achar A em Bengaluru)