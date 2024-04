Wall St avança após liquidação e com redução de tensões no Oriente Médio

Algumas ações de megacaps subiam no início do pregão, com Meta, Amazon.com e Apple ganhando entre 0,6% e 1,5%. A Nvidia avançava 2,8%, recuperando-se de uma queda de 10% na última sessão.

"O mercado ficou sobrevendido na sexta-feira por causa do balanço da Netflix, foi principalmente um declínio impulsionado pela tecnologia", disse Jay Hatfield, presidente-executivo e gerente de portfólio da InfraCap.

"Estamos indo para os balanços de megacaps e, portanto, as pessoas estão começando a perceber que a Netflix não é muito indicativa do que vai acontecer com outras ações de megacaps."

Tesla, Meta, Alphabet e Microsoft estarão no foco esta semana, já que as empresas se preparam para apresentar seus números trimestrais, cujo desempenho pode testar ainda mais a recuperação das ações dos EUA.

O apetite por risco também era sustentado por sinais de diminuição das tensões no Oriente Médio.

Na pauta desta semana está a leitura do índice de preços PCE de março - o indicador de inflação preferido do Fed - para determinar melhor a trajetória da política monetária.