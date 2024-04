BCE precisa de evidências de que a inflação está se aproximando da meta, diz Nagel

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu precisa estar convencido de que a inflação está voltando à sua meta de 2% antes de cortar as taxas de juros, disse o presidente do banco central alemão, Joachim Nagel, nesta terça-feira.

O BCE indicou um corte nos juros para junho, mas as autoridades estão expressando uma ampla gama de opiniões sobre o rumo que a política monetária deve tomar depois disso.

"Antes de cortar as taxas de juros, precisamos estar convencidos, com base nos dados, de que a inflação realmente atingirá nossa meta de forma oportuna e sustentada", disse Nagel, um conservador influente no Conselho do BCE que define os juros, em um discurso.