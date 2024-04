Dólar tem leve alta frente ao real antes de dados e com política monetária em foco

Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a 5,1697 reais na venda, em queda de 0,56%, bem distante de patamares intradiários próximos de 5,29 reais que atingiu na semana passada.

"Alguns modelos de curto prazo que apostam na valorização do real enxergam espaço para (o dólar) poder voltar ao patamar de 5 reais, e momentos de menor volatilidade, como esta semana, podem contribuir para uma possível correção de distorções, várias posições vendidas na moeda podem estar sendo desfeitas", disse Matheus Massote, especialista em câmbio da One Investimentos.

O sentimento global de fato se mostrava bem mais ameno no início desta semana, depois de dias muito turbulentos, com investidores se mostrando aliviados pelo assentamento das tensões no Oriente Médio depois que o Irã não respondeu a uma retaliação de Israel em resposta a ataques iranianos realizados há pouco mais de uma semana.

Isso abriu espaço para a recuperação do apetite por risco, mas o otimismo do mercado era limitado pela cautela antes da divulgação de dados do índice de inflação PCE, o preferido do Federal Reserve, na sexta-feira. Após números de preços ao consumidor deste mês, os mercados adiaram apostas num primeiro corte de juros pelo Fed para setembro, impulsionando o dólar globalmente.

Na quinta-feira, também serão divulgados os dados do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA referentes ao primeiro trimestre.

Enquanto isso, no Brasil, analistas consultados pelo Banco Central passaram a ver menos afrouxamento monetário este ano e no próximo, mostrou a pesquisa semanal Focus, com as estimativas para a Selic ao final de 2024 e 2025 subindo a 9,50% e 9,0%, respectivamente.