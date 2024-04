Ibovespa cai com recuo de commodities e previsões para Selic; Usiminas desaba

"O mercado está na iminência da primeira tendência de baixa no curto prazo do ano", afirmaram analistas do Itaú BBA no relatório Diário do Grafista, citando que a queda tem como próximos objetivos suportes em 120.000 e 111.600 pontos.

No exterior, Wall Street mostrava um tom positivo, com o S&P 500 em alta de 0,71%, enquanto o rendimento do título de 10 anos do Tesouro dos Estados Unidos marcava 4,5942%, de 4,623% no fechamento da véspera.

DESTAQUES

- USIMINAS PNA caía 9,27%, a 9,59 reais, após divulgar uma queda de 47% no resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado nos primeiros três meses do ano. A companhia também estimou estabilidade no volume de vendas de minério de ferro e aço no segundo trimestre.

- FLEURY ON avançava 4,50%, a 14,64 reais, entre as poucas altas do dia, após acordo para comprar o centro de diagnóstico São Lucas por 69,8 milhões de reais.

- MAGAZINE LUIZA ON recuava 2,61%, a 1,49 reais, com ações sensíveis a juros como um todo pressionadas pelo aumento nas taxas dos contratos de DI com vencimentos mais longos. O índice do setor de consumo na B3 tinha declínio de 0,4%.