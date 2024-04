Premiê da Índia chama rivais de pró-muçulmanos em mudança de discurso durante eleição

Modi voltou a fazer a afirmação nesta terça-feira, um dia depois de falar sobre os ganhos que os muçulmanos obtiveram durante seus 10 anos de governo.

No Estado de Karnataka, no sul do país, metade do qual vota na sexta-feira na segunda fase da eleição, os membros do PBJ têm realizado protestos contra o assassinato de uma mulher hindu na semana passada por um homem muçulmano.

Eles dizem que o incidente é um exemplo de "jihad do amor", um termo que os grupos hindus usam para acusar os homens muçulmanos de realizar uma campanha que atrai as mulheres hindus a se converterem ao Islã com promessas de casamento.

O governo de Modi tem sido repetidamente acusado de perseguir e discriminar os cerca de 200 milhões de muçulmanos da Índia, que formam a terceira maior população muçulmana do mundo.

O governo nega todas as acusações e Modi tem dito que trabalha para o bem-estar de todos.