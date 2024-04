Serviços lideram recuperação da atividade empresarial da zona do euro em abril, mostra PMI

Por Jonathan Cable

LONDRES (Reuters) - A atividade empresarial na zona do euro expandiu no ritmo mais rápido em quase um ano neste mês, já que a recuperação no setor de serviços mais do que compensou uma desaceleração mais profunda no setor industrial, segundo uma pesquisa.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto preliminar do HCOB para a zona do euro, compilado pela S&P Global, saltou para 51,4 este mês, em comparação com 50,3 de março, bem acima da expectativa de 50,7 de uma pesquisa da Reuters e marcando seu segundo mês acima do nível de 50 que separa crescimento de contração.