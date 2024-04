UPS tem lucro melhor que o esperado no 1º tri

"A receita em ambos os principais negócios, doméstico e internacional dos Estados Unidos, ficou aquém das expectativas", disse Jonathan Chappell, analista de ações da Evercore ISI.

Para compensar os volumes mais baixos, a UPS está se concentrando em negócios com margens mais altas, como pequenas e médias empresas e logística de saúde, onde a receita atingiu 10 bilhões de dólares pela primeira vez em 2023.

A UPS informou margem operacional ajustada de 8% para o trimestre, abaixo dos cerca de 11,1% do ano passado. A empresa disse anteriormente que a margem deste trimestre seria a mais baixa em 2024, com as condições de negócios melhorando no segundo semestre do ano.

"A UPS está em desvantagem há vários trimestres", disse Chappell, acrescentando que "a boa notícia é que a melhoria do desempenho veio dos custos/produtividade".

A maior empresa de entrega de pacotes do mundo por valor de mercado teve lucro ajustado de 1,43 dólar por ação no trimestre, uma queda de 35% em relação ao ano anterior, mas acima das estimativas dos analistas de 1,29, de acordo com dados da Lseg.

A receita somou 21,71 bilhões de dólares ante estimativa média do mercado de 21,86 bilhões.