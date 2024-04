Wall St avança enquanto investidores digerem balanços e cenário para papéis de megacapitalização

Em seguida, serão apresentados os resultados de outras grandes empresas de tecnologia, incluindo Microsoft, Alphabet e Meta, nesta semana.

Dez dos 11 setores do S&P 500 avançaram, liderados por altas em ações dos setores de serviços de comunicação e tecnologia. O de materiais encerrou em baixa, pressionado pela siderúrgica Nucor Corp, que perdeu 8,9% após divulgar lucros do primeiro trimestre abaixo do esperado.

"Estamos tendo a continuação de um equilíbrio de sobrevenda que começou ontem e o catalisador de hoje é que os mercados agora estão voltando a se concentrar nos relatórios de balanços de uma ampla gama de setores que foram fortes", disse Keith Lerner, codiretor de investimentos da Truist Advisory Services.

O Dow Jones subiu 0,69%, para 38.503,69 pontos. O S&P 500 ganhou 1,20%, para 5.070,55 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq ganhou 1,59%, para 15.696,64 pontos.

Dados desta terça-feira mostraram que a atividade empresarial nos Estados Unidos esfriou em abril, atingindo o nível mais baixo em quatro meses, devido à demanda mais fraca, enquanto as taxas de inflação diminuíram ligeiramente, mesmo com o aumento acentuado dos preços dos insumos, sugerindo um possível alívio para o aumento dos preços ao consumidor.

Os mercados estão agora precificando apenas cerca de 43 pontos-base de cortes na taxa de juros dos EUA, abaixo dos cerca de 150 pontos-base observados no início do ano, de acordo com dados do LSEG.