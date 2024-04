Acionista da Tesla busca impedir Musk de evitar decisão de Delaware sobre remuneração

O pacote de remuneração concedia prêmios de opções de ações para aproximadamente 304 milhões de ações se a Tesla atingisse vários marcos, o que aconteceu. Musk não exerceu as opções de ações, o que lhe permite comprar ações da Tesla com grande desconto.

A equipe jurídica de Tornetta também pediu ao tribunal na quarta-feira que aproveitasse as opções de ações como outra medida para evitar que Tesla e Musk evitassem a decisão de janeiro.

Para tentar restabelecer o pacote salarial, a Tesla empregou uma manobra legal obscura ao pedir aos acionistas que “ratificassem” o pagamento de Musk em 2018. Fazer isso poderia manter Musk motivado e potencialmente dar à Tesla um argumento contra os 6 bilhões de dólares em honorários advocatícios que os advogados de Tornetta solicitaram, disse a empresa.

O pedido do acionista ocorre um dia depois de a Tesla prever um aumento nas vendas este ano e revelar planos para lançar modelos mais acessíveis no início de 2025. Isso aliviou as preocupações sobre um crescimento mais lento e fazia as ações da companhia dispararem em Nova York.

(Reportagem de Tom Hals em Wilmington, Delaware)