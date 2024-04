Ações da China sobem com os investidores de olho em cenário de juros nos EUA

XANGAI (Reuters) - As ações da China acompanharam seus pares globais e fecharam em alta nesta quarta-feira, uma vez que o sentimento do mercado foi impulsionado por balanços de empresas dos Estados Unidos e pelo alívio sobre corte de juros depois que os dados mostraram que a atividade empresarial dos EUA esfriou em abril.

Também ajudando o sentimento, analistas do UBS preveem que os investidores estrangeiros retornarão gradualmente ao mercado chinês por meio do Stock Connect, à medida que o sentimento do mercado e o ambiente macroeconômico melhorarem.

As ações asiáticas acompanharam a alta de Wall Street, já que uma alta das ações da Tesla e balanços positivos de algumas empresas norte-americanas melhoraram o sentimento de risco.