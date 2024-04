Boeing tem 1ª queda de receita em 7 trimestres com redução de entregas

A fabricante de aviões dos Estados Unidos disse que a queima de caixa no primeiro trimestre, uma métrica observada de perto pelos investidores, foi de 3,9 bilhões de dólares, em comparação com consumo de 786 milhões um ano atrás.

A Boeing previu que o uso do fluxo de caixa livre ficaria entre 4 bilhões e 4,5 bilhões de dólares, mais alto do que o planejado em janeiro, já que enfrenta a crise generalizada que levou a empresa a mudar sua gestão.

Desde o desprendimento de um pedaço da fuselagem de um jato da Boeing operado pela Alaska Airlines em 5 de janeiro, a agência de aviação dos EUA (FAA) impôs um limite à produção dos aviões 737 MAX, que são os mais vendidos da Boeing. A FAA também ordenou à Boeing a elaboração de um plano abrangente para tratar de "questões sistêmicas de controle de qualidade".

O presidente-executivo da Boeing, Dave Calhoun, que deixará o cargo no final do ano, disse em uma carta aos funcionários nesta quarta-feira que a Boeing está "em um momento difícil" no curto prazo. No entanto, ele reiterou que a empresa está desacelerando para melhorar a qualidade e a segurança de seus produtos.

"Entregas menores podem ser difíceis para nossos clientes e para nossas finanças. Mas a segurança e a qualidade devem estar e estarão acima de tudo", acrescentou.

A Reuters informou, no início deste mês, que a produção do 737 MAX, havia caído drasticamente em meio a uma intensificação dos controles de fábrica pelos órgãos reguladores dos EUA.