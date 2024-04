Confiança do consumidor do Brasil melhora em abril pelo 2º mês, mostra FGV

Em abril, o Índice de Situação Atual (ISA) recuou 0,1 ponto e foi a 80,6, enquanto o Índice de Expectativas (IE) avançou 3,1 pontos, a 102,2 pontos, maior nível desde dezembro de 2023 (102,5).

Entre os quesitos que compõem o ICC, o que mede as perspectivas para as finanças futuras das famílias foi novamente o que apresentou a maior contribuição para a alta da confiança no mês, ao avançar 5,4 pontos, para 106,2 pontos, atingindo o maior nível desde agosto de 2023 (107,5 pontos).

Gouveia ressaltou que, entre as faixas de renda, a alta da confiança ocorreu nas faixas mais baixas, sugerindo uma possível reversão da desaceleração iniciada no último trimestre do ano passado. "No entanto, com as limitações financeiras que muitas famílias enfrentam, ainda é cedo para confirmar uma tendência mais clara de recuperação da confiança nos próximos meses", disse ela.

(Por Camila Moreira)