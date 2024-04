Corte de juros do BCE em junho não será necessariamente seguido por outros, diz Nagel

FRANKFURT (Reuters) - A inflação da zona do euro ainda pode se mostrar teimosa, de modo que um corte na taxa de juros do Banco Central Europeu (BCE) em junho não será necessariamente seguido por mais flexibilização da política monetária, disse o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, nesta quarta-feira.

O BCE praticamente prometeu um corte na taxa de juros em sua próxima reunião de política monetária, em 6 de junho, mas as autoridades ainda estão debatendo a trajetória das taxas para depois disso, e os sinais do Federal Reserve de que seu próprio afrouxamento monetário poderia ser adiado turvam ainda mais as perspectivas.

Nagel acenou para um corte de juros em junho, que não foi contestado por nenhum membro do BCE e foi descrito por alguns como um "fato consumado", mas disse que continuava preocupado com o crescimento dos preços.