Dólar sobe em dia de alta da moeda no exterior e avanço das taxas dos Treasuries

Às 17h03, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,20%, a 5,1485 reais na venda.

A moeda norte-americana oscilou em alta ante o real durante praticamente toda a sessão, com investidores recompondo parte das posições compradas (no sentido de alta das cotações) no mercado futuro após os recuos recentes. No exterior, a moeda dos EUA também se mantinha com ganhos ante boa parte das demais divisas.

Após as 11h o movimento de alta do dólar se intensificou no Brasil, na esteira do avanço dos rendimentos dos Treasuries.

Em meio à expectativa antes do leilão de 70 bilhões de dólares de títulos de cinco anos do Tesouro norte-americano, os yields atingiram as taxas máximas do dia pouco depois das 11h (horário de Brasília).

No mercado à vista brasileiro, o dólar saiu de uma cotação mínima de 5,1247 reais (-0,07%) às 9h03 -- no início da sessão -- para uma máxima de 5,1727 reais (+0,86%) às 11h37, em meio à alta dos yields antes do leilão de títulos.

A cotação máxima do dólar coincidiu com os picos das taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros), também influenciadas pelos Treasuries.