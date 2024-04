Governo da Alemanha eleva previsão de crescimento do PIB em 2024 a 0,3%

O consumo privado deve contribuir com um impulso de crescimento significativo graças ao aumento previsto dos salários reais em um mercado de trabalho resiliente.

Em 2025, o governo espera que o Produto Interno Bruto cresça 1,0%, de acordo com as projeções.

A estimativa para a inflação é de que caia para 2,4% este ano, em comparação com a projeção anterior de 2,8%. A inflação foi de 5,9% no ano passado, afetando o consumo privado.

"Os preços caíram mais rápido do que muitos previram", disse Habeck.

Para 2025, o governo prevê que a inflação cairá ainda mais, para 1,8%, abaixo da meta de 2% do Banco Central Europeu.

A economia alemã, a maior da Europa, foi a mais fraca entre seus pares maiores da zona do euro no ano passado, uma vez que os altos custos de energia, as fracas encomendas globais e as taxas de juros recorde cobraram seu preço.