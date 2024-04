Haddad entrega regulamentação da reforma tributária ao Congresso com alíquota estimada em 26,5%

"Hoje, nós temos uma alíquota de 34% e nós queremos baixar. Mas isso depende das exceções à regra e depende do sistema de digitalização para diminuir a evasão e aumentar a base tributária", disse.

Haddad afirmou que "vários" alimentos foram incluídos na cesta básica com tributação zerada, com uma segunda fatia de itens ficando com alíquota reduzida, enquanto produtos "de luxo" terão a cobrança integral.

O Ministério da Fazenda organizou uma entrevista coletiva para 10 horas de quinta-feira para detalhar o projeto.

Na entrevista desta quarta, Haddad disse ser natural que pontos do texto passem por negociação, mas ponderou que a elaboração foi acompanhada de perto por representantes de Estados e municípios, o que pode facilitar a tramitação para aprovar o texto até o meio do ano --antes do recesso parlamentar e da campanha às eleições municipais.

Ele acrescentou que um segundo projeto será enviado ao Congresso nas próximas semanas para regulamentar questões "administrativas" relacionadas aos Estados e municípios na reforma tributária.

Ao dizer que o país aguarda há 40 anos por uma solução do "nosso caótico sistema tributário", Haddad citou estimativas que apontam para um incremento de 10% a 20% do Produto Interno Bruto (PIB) como efeito da reforma.