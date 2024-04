Lula autorizou entrega do texto da regulamentação da reforma tributária a Lira e Pacheco, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou que ele entregue pessoalmente o texto da regulamentação da reforma tributária sobre o consumo para os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

"(Lula) autorizou entregar em mãos aos dois presidentes, enquanto a Casa Civil se encarrega de mandar pelo sistema", disse Haddad a jornalistas ao voltar para o ministério após reunião com Lula no Palácio do Planalto.

Questionado sobre a possibilidade de a entrega ser feita ainda nesta quarta-feira, o ministro disse que está checando a disponibilidade da agenda dos parlamentares.