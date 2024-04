Heineken vende mais cerveja no 1º trimestre e mantém perspectivas

(Reuters) - A Heineken vendeu mais cerveja do que o esperado no primeiro trimestre, relatando seu primeiro crescimento trimestral anual em volumes em um ano e manteve nesta quarta-feira previsão de resultado para 2024.

Comentando sobre desempenho no Brasil, o presidente-executivo, Dolf van den Brink, afirmou que a companhia se tornou a marca número 1 em valor no país e que a receita líquida cresceu entre 10% e 14% no período, impulsionada por crescimento de um dígito alto nos volumes vendidos, aumentos de preços e foco em marcas premium.

A segunda maior cervejaria do mundo, que no Brasil disputa mercado com a Ambev, afirmou que os volumes globais de venda de cerveja aumentaram 4,7% organicamente no período de janeiro a março, superando o crescimento de 2,5% esperado por analistas, segundo levantamento da empresa.