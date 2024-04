Ibovespa fecha em queda, mas Vale atenua efeito de Treasury

Nos EUA, o rendimento do Treasury de 10 anos avançava a 4,6438% no final do dia, com a retomada da cautela antes de relevantes dados sobre a inflação norte-americana agendados para a sexta-feira. Um dia antes está previsto o PIB do primeiro trimestre da maior economia do mundo.

O movimento dos títulos do Tesouro dos EUA tem sido acompanhado também pelo Banco Central no Brasil, que quer, segundo o seu diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, "tempo" para entender como os reajustes na curva de juros norte-americana afetarão o mandato local de controle da inflação.

No mercado brasileiro, agentes têm ajustado previsões sobre os cortes na Selic, com a pesquisa Focus da véspera mostrando que a mediana das expectativas agora aponta para uma taxa de 9,50% no final de 2024 e de 9% no término de 2025 -- ante previsão anterior de 9,13% e 8,50% anteriormente.

O cenário externo combinado com as mudanças nas apostas sobre a Selic e o quadro fiscal ainda difícil no Brasil têm elevado as taxas dos contratos de DI, minando principalmente ações na bolsa paulista mais sensíveis a juros, como as do setor imobiliário ou as de empresas de consumo.

Na visão do chefe da EQI Research, Luís Moran, a bolsa está sem uma tendência clara uma vez que as divulgações mais relevantes da semana estão reservadas apenas para os próximos dias.

"Não tem nada de relevante (em termos de indicadores econômicos) saindo, então o mercado ficou meio que perdido", disse.