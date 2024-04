Ibovespa tem oscilações modestas contrabalançando Vale e curva de juros

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 1,09%, a 31,65 reais, enquanto BRADESCO PN caía 0,73%, a 13,57 reais, após desempenho mais robusto na véspera.

- PETZ ON caía 5,05%, a 4,89 reais, em dia de ajustes, após forte disparada desde o anúncio pela rede de lojas de produtos e serviços para animais de estimação na semana passada de memorando de entendimento não vinculante com a rival Cobasi para criarem a maior companhia no setor do país.

- CARREFOUR BRASIL ON subia 0,44%, a 11,41 reais, após divulgar na noite da véspera vendas brutas de 27,8 bilhões de reais no primeiro trimestre, considerando as vendas de combustíveis, aumento de 2,5% ante mesmo período de 2023. Excluindo combustíveis, as vendas consolidadas do grupo totalizaram 27 bilhões de reais no período, avanço também de 2,5%.

- ASSAÍ ON caía 1,31%, a 13,52 reais, antes da divulgação do balanço do primeiro trimestre, após o fechamento do mercado. Estimativas compiladas pela LSEG apontam resultado operacional medido pelo Ebitda de 1,19 bilhão de reais, com as receitas somando 17,44 bilhões de reais no período.

- CIELO ON caía 0,72%, a 5,55 reais, após acionistas da empresa de meios de pagamentos rejeitaram em assembleia especial na terça-feira proposta de minoritários para realizar nova avaliação das ações no âmbito da oferta destinada a fechar o capital da companhia.

- AMBEV ON subia 0,84%, a 11,96 reais, tendo no radar resultado da Heineken nos primeiros três meses do ano. Comentando o desempenho no Brasil, o CEO da segunda maior cervejaria do mundo afirmou que a companhia se tornou a marca número 1 em valor no país e que a receita líquida cresceu entre 10% e 14% no período. A Ambev divulga seu balanço no dia 8 de maio.