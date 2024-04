Latam desiste de comprar jatos Boeing B737 após fim de negociações com Gol

A Gol está tentando renegociar os termos de contratos de arrendamento de dezenas de aeronaves até o final de maio, e a Latam não disse quantos aviões esperava adquirir durante a recuperação judicial da Gol.

A Latam culpou a "falta de envolvimento significativo" da Gol pelo fracasso do acordo, em carta apresentada nesta quarta-feira no caso da Gol, que não quis comentar o documento.

A Latam disse que a "escassez de aeronaves B737 disponíveis, bem como a recusa dos devedores em cooperar", a forçou a buscar aeronaves alternativas de corredor único para reforçar sua frota e atender à crescente demanda dos consumidores.

"A Latam não conseguiu ao longo dos últimos meses -- apesar de seus extensos esforços -- obter aeronaves B737 de outras fontes não relacionadas aos devedores", escreveram os advogados da companhia aérea. "Consequentemente, é improvável que a Latam continue buscando quaisquer transações envolvendo o B737."

As empresas aéreas têm necessitado ajustar seus planos de negócios à medida que preocupações com segurança forçaram a Boeing a reduzir a produção do seu modelo mais vendido 737 Max.

A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês) impediu a Boeing de expandir a produção do 737 MAX após um incidente em pleno voo com um avião da Alaska Airlines. A agência deu à Boeing 90 dias para resolver problemas sistêmicos de controle de qualidade revelados pelo ocorrido, e a Boeing já está quase na metade desse período.