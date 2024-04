Lucro da Log CP sobe 90% no 1º tri

"O mercado de locação de imóveis logísticos está muito demandado", disse o presidente-executivo da Log, Sérgio Fischer, à Reuters. O nível de pré-locação da Log era de 100% no fim de março, segundo o CEO, enquanto o nível de vacância (áreas livres para locação) mostrou estabilidade no período, em 0,91%.

"As duas variáveis (nível alto de pré-locação e vacância baixa estável), ajudam... O setor de condomínios logísticos classe A no Brasil hoje roda com uma vacância de 10%. A Log tem, nos últimos 5 anos, reportado vacâncias muito próximas de zero."

A empresa prevê aumentar sua receita anual de locação em 20% a 25% este ano e nos próximos até 2028, disse Fischer.

A Log tem a meta de entregar 500 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL) em 2024, e cerca de 2 milhões de metros quadrados nos próximos quatro anos. Para 2024, a pré-locação desses ativos já é próxima de 50%, de acordo com o executivo.

"À medida que a gente vai entregando, vai chegando próximo do final de cada obra, esse número tende a aumentar, que foi o que aconteceu no primeiro trimestre, com a entrega de 100% de pré-locação", afirmou.

Entre os fatores para o bom momento no setor, Fischer destaca uma taxa básica de juros em declínio e um aumento da renda do consumidor, estimulando o consumo e consequentemente a demanda por galpões logísticos no país.