Moraes diz não haver evidências de que Bolsonaro buscou embaixada da Hungria com intuito de asilo e arquiva processo

Moraes havia aberto uma apuração de ofício após o jornal norte-americano The New York Times ter revelado que o ex-presidente passou dois dias na embaixada do país europeu, em fevereiro, após ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga a tentativa de golpe de Estado e que apreendeu o passaporte dele.

A passagem do ex-presidente na representação diplomática da Hungria -- país cujo primeiro-ministro, Viktor Orban, é seu aliado -- chegou a despertar suspeitas de que ele poderia pedir asilo diplomático em meio a diversas investigações criminais a que responde perante o Supremo.

O ministro do STF disse que, em relação à ida da embaixada, Bolsonaro não desrespeitou nenhuma das medidas cautelares que lhe haviam sido impostas na operação anterior, como a proibição de manter contato com demais investigados e de se ausentar do país, com determinação de entregar todos os passaportes.

Para Moraes, a situação fática permanece inalterada, mas ele fez questão de ressaltar que as medidas cautelares seguem mantidas.

(Reportagem de Ricardo Brito)