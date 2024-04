Nasdaq avança com impulso de tecnologia e balanços

Por Shristi Achar A e Shashwat Chauhan

(Reuters) - O Nasdaq superava seus pares de Wall Street nesta quarta-feira, com a Tesla liderando os ganhos entre as ações de megacaps após seus resultados trimestrais, enquanto balanços positivos em outros setores também ofereciam apoio.

A Tesla liderava os ganhos entre as ações de megacaps com um salto de 9,7%, depois que a fabricante de veículos elétricos aliviou algumas preocupações sobre o crescimento com uma previsão de que as vendas aumentarão este ano e afirmou que lançará modelos mais acessíveis no início de 2025.