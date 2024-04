STOXX 600 cai pressionado por bancos na Europa, mas setor de tecnologia contém perdas

As ações de bancos perderam 1,2%, depois que o Handelsbanken caiu 12,1%, após lucro líquido abaixo de estimativas no primeiro trimestre, enquanto o SEB cedeu 3,7%, após registrar uma receita de juros mais fraca do que o esperado no primeiro trimestre.

O setor financeiro liderou as quedas setoriais, em baixa de 2%, com o Allfunds perdendo 11% após um relatório de que o gestor do fundo abandonou as negociações sobre uma possível venda.

As ações de tecnologia subiram 1,3% depois que a ASM International saltou 11%, uma vez que o fornecedor de equipamentos de processamento aumentou sua previsão de receita para o segundo trimestre.

O humor dos investidores azedou depois que o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, destacou que a inflação da zona do euro poderia continuar persistente, de modo que um possível corte na taxa de juros pelo Banco Central Europeu (BCE) poderia não ser seguido por mais flexibilização da política monetária.

"O BCE pode, potencialmente, cortar 25 pontos-base em junho e depois manter a taxa de depósito inalterada por um ou dois meses para avaliar seu impacto", disse Daniela Hathorn, analista sênior de mercado da Capital.com.

"Mas, dentre os principais bancos centrais, o BCE parece ser o que tem maior probabilidade de fazer cortes."