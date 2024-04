Taxas de juros futuras sobem sob influência de leilão de títulos nos EUA e Galípolo

Já a taxa para janeiro de 2027 estava em 10,92%, ante 10,811%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 11,19%, ante 11,08%. O contrato para janeiro de 2031 marcava 11,58%, ante 11,471%.

Pela manhã as taxas dos DIs já oscilavam em alta em sintonia com o avanço dos yields nos EUA, mas após as 11h o movimento se intensificou.

O primeiro impulso veio do exterior, em meio à expectativa antes do leilão de 70 bilhões de dólares de títulos de cinco anos do Tesouro norte-americano. Os yields atingiram as máximas do dia pouco depois das 11h (horário de Brasília).

O segundo impulso para as taxas dos DIs veio de comentários de Galípolo durante evento em São Paulo, em que defendeu a busca da meta de inflação de 3%.

“Do ponto de vista de diretor de Política Monetária, isto não é um tema... Meta não é para se discutir, é para se perseguir", afirmou, reforçando que a discussão sobre a viabilidade da meta de inflação não é feita no Copom e é um “não-tema”.

A fala de Galípolo, considerada hawkish (dura) com a inflação, contribuiu para que as taxas futuras atingissem os picos do dia: às 11h37 a taxa para janeiro de 2026 estava em 10,670%, em alta de cerca de 17 pontos-base ante o ajuste da véspera.